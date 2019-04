Na acht jaar is het voor ADO weer tijd voor een zege op PSV: ‘ADO kan op een kansje loeren’

Zij die het meemaakten, kijken er nog altijd gelukzalig op terug. Van de huidige selectie waren Lex Immers en Robert Zwinkels er in het vroege voorjaar van 2011 ook al bij. De rest is gevlogen. Doelpuntenmaker Wesley Verhoek bijvoorbeeld, net als aangever Charlton Vicento. Buitenspelers uit de buurt met blijvende herinneringen aan een seizoen dat uiteindelijk Europees voetbal opleverde.



De nu 28-jarige Vicento glundert nog als het over deze zaterdagavond in februari gaat. Als hij erover vertelt, zit het aanstekelijke deuntje van John Medleys Groen Geel Hart alweer in zijn hoofd. ,,Daar liepen we in de bus tijdens de heenweg al de polonaise op. We kwamen blij aan en gingen ook blij weer weg."