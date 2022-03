Na alle afleveringen te hebben gezien voorspelt octopus Ferry wie de mol is

VideoLiefhebbers van het programma Wie is de Mol moeten nog even wachten op de uitslag, maar volgens octopus Ferry is het overduidelijk wie dit jaar de bedrieger is.

Wekenlang heeft Ferry vanuit zijn aquarium in Sea Life in Scheveningen meegekeken naar het populaire programma Wie is de Mol. ,,Omdat Ferry heel erg slim is, heeft hij ook extra uitdagingen nodig”, aldus aquarist Sander. ,,Normaal krijgt hij een bal of een pion met eten om mee te spelen. Hij gaat dan ook zelf kijken hoe hij het eten eruit kan krijgen. Nu leek het ons leuk om hem op een andere manier te prikkelen”. Tijdens de uitzendingen bleek Ferry geboeid door de bewegende beelden. ,,We zijn erg benieuwd of hij de uitslag goed kan voorspellen.”

Volledig scherm Octopus Ferry keek elke aflevering. © Sea Life Scheveningen

Dat mocht Ferry vandaag doen, voorspellen wie volgens hem de mol is. Hij kreeg hiervoor drie lunchboxen gevuld met zijn favoriete eten: mosselen. ,,Op de lunchboxjes stonden de namen van de finalisten. Eén van hen is natuurlijk de mol, maar wie?” Ferry wist het direct. Hij opende vol overtuiging als eerste de box waarop de naam van kandidaat Kim-Lian van der Meij stond geschreven. ,,Volgens Ferry is dus Kim-Lian de mol. Aanstaande zaterdag zullen we tijdens de ontknoping zien of hij goed heeft opgelet.”

Ferry is niet de eerste octopus die dit soort gebeurtenissen voorspelt. Octopus Paul uit Oberhausen voorspelde in 2010 keer op keer de juiste uitslagen van het WK Voetbal. ,,Als hij net zo goed kan voorspellen als zijn voorganger, gaan we hem wellicht vaker inzetten als waarzegger.”

