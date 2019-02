Na Carmina Burana nu operaspektakel Aida op Scheveningse strand

Het spektakel wordt uitgevoerd door een speciaal projectkoor van maar liefst 300 personen, met een verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke zangers. Vrouwen hebben zich al voldoende aangemeld, maar om nog een paar mannelijke gouden keeltjes staat de organisatie Festival Classique nog te springen. Wie mee wil doen, kan zich via de site aanmelden.



De opera Aida stamt uit 1871 en speelt zich af in de woestijn tijdens een oorlog tussen het Egyptische en het Ethiopische rijk. Voor de strandopera is het verhaal teruggebracht van ruim 3 uur naar 75 minuten. De bekendste scène, de zogenaamde triomfscène waarin Ramades in Egypte als held onthaald wordt na een overwinning op de Ethiopiërs, is behouden. De strandopera wordt opgevoerd op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni. Ruim 3000 bezoekers kunnen daarbij aanwezig zijn.



