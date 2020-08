Na de eerste kus is Anno nooit meer weggegaan

Mijn allessieAnno van Wanrooy, die als zanger El Gitano net een album af heeft met de naam Zigeunersaus, realiseerde zich tijdens een potje Party en Co dat Maria Dekkers een bijzondere vrouw is. Pas na een paar jaar volgde hun eerste kus. Toen beseften ze eindelijk dat hun klik meer was dan vriendschap. Deze week gingen wij bij hen langs voor de rubriek Mijn Allessie.

Party en Co?

Anno: ,,We waren een spelletje aan het doen. Party en Co. Ik had nooit verwacht dat zij een vraag – hoe heet het vliegveld van Parijs? - goed zou hebben.”



Maria: ,,Dat weet je toch niet, zeiden de anderen met wie we aan het spelen waren. Charles de Gaulle, zei ik toen.”



Anno: ,,Toen was het raak. Dat was twee jaar voordat we zoenden. Op dat moment had ik nog een relatie.”



Maria: ,,En ik later ook. Er was niks tussen ons en toch hing het in de lucht. Toen we voor het eerst kusten, dachten we: oh, dat hebben we al die tijd gevoeld. Daarna is ‘ie nooit meer weggegaan.”

Portret Wie: Anno van Wanrooy en Maria Dekkers Leeftijd: 38 en 33 jaar Bekend van: El Gitano en realityserie Bij ons op het Kamp Hoe lang samen: 12 jaar Kinderen: Rico (17), Wim (10), Anno (9) en Gerard (4)

Waarvoor zijn jullie gevallen?

Maria: ,,Dat had je me twaalf jaar geleden moeten vragen.”

Anno: ,,Nu ben ik een brompot.”

Maria: ,,Sinti-mannen worden heel lastig als ze ouder worden.”

Anno: ,,Ik ben maar een kwart Sinti hoor, een kwartje vervelend.”

Maria: ,,Nee, wat ik leuk vind aan hem: normaal heb je een stoere man met een kutkarakter of een hele lieve man die overal amen op zegt, maar hij is alles in één. Stoer, lief en af en toe een teringlijer. Ik heb iemand nodig met haar op zijn tanden, anders werkt het niet.”

Anno: ,,Maria is wie ze is en dat vind ik leuk. Als je haar aankijkt, weet je gelijk wat je aan haar hebt. Ze is goudeerlijk. En hoe ouder ze wordt hoe knapper. Mijn oudste zoon uit een eerdere relatie vertrouwde ik meteen met haar. Ik wist gelijk dat zij mijn vrouw zou worden.”

Maria: ,,Op 26 oktober kusten we. Toen hadden we thuisverkering, dan ben je in het weekend bij elkaar. We besloten op oudejaarsavond dat we ‘bij elkaar gingen’ – zo heet samenwonen bij ons – en 16 januari zaten we in een normaal huisje. Toen ik zwanger raakte, konden we in de wagen van mijn moeder. Heel groot was die, met van die witte steenstrips. Jammer genoeg stond die niet op mijn naam en moesten we weg. Daarna kwamen we in Wateringen terecht.”

Quote Ik denk dat we anders zijn dan menig woonwagen­be­wo­ner Anno van Wanrooy

Botsen jullie wel eens?

Maria: ,,Over bijna alles zijn we het eens, behalve de opvoeding van de kinderen. Anno is van rust, reinheid en regelmaat en ik van: ah joh ze hebben vakantie, laat gaan.”

Anno: ,,Van de week waren we bijvoorbeeld uiteten en renden ze alle kanten op. Ik wil dat ze gaan zitten en hun bord met groenten opeten.”

Maria: ,,Ik weet dat je gelijk hebt, maar ik ben te zwak.”

Anno: ,,Verder hebben we dezelfde normen en waarden. Ik denk dat we anders zijn dan menig woonwagenbewoner. De muziek die ik maak is urban en op artiestenfoto’s heb ik blauw haar. Dat hoort niet in onze cultuur.”

Maria: ,,Bij de reizigers moet je altijd in de pas lopen, maar als ik rechtsaf wil gaan, dan ga ik toch echt rechtsaf.”

Wat bewonderen jullie in elkaar?

Anno: ,,We zijn twaalf jaar samen met ups-and-downs. Onze woning raakten we kwijt. Er kwam niet zoveel binnen. Stormen die we met z’n tweeën hebben doorstaan.”

Maria: ,,Het is echt geen sprookje tussen ons, maar als we bij elkaar zijn, hebben we het altijd leuk én niemand nodig. “

Anno: ,,Samen lekker genieten; eten, of een scootertje huren.”

Maria: ,,En op sommige momenten worden we weer verliefd. Als we op vakantie onze kinderen gelukkig zien spelen, dan zijn we net zo in love als twaalf jaar terug.”

