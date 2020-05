Na de schok pakt Scheveningen de draad aarzelend op

Ook agent en mantelzor­ger kunnen nu worden getest op coronavi­rus

10:59 GGD Haaglanden gaat vanaf vandaag de test op het coronavirus beschikbaar stellen voor meer doelgroepen. Mantelzorgers, medewerkers in het openbaar vervoer, politie en in de dagbesteding, opvang en jeugdhulp kunnen bij klachten langskomen bij de testlocatie in Pijnacker-Nootdorp.