Na de zomer begint de grote kaalslag en gaan 2200 onveilige populieren tegen de grond

Honderden populieren zijn in Den Haag voorzien van gele stippen en stukken tape. De gemerkte bomen vormen na de zomer de eerste slachtoffers van een Haagse kap-operatie die haar weerga niet kent. Ruim 2200 onveilige populieren moet groenwethouder Richard de Mos de komende jaren tot zijn grote spijt laten kappen. ,,Dit is slecht nieuws voor de stad’’, zei hij eind vorig jaar na de presentatie van een pijnlijke rapport van de Bomenwacht over de stand van de Haagse populierenpopulatie. ,,Maar het moet. Het veiligheidsrisico is voor de gemeente onaanvaardbaar.’’ Er zijn inmiddels kapvergunningen aangevraagd voor populieren in Escamp, Scheveningen en Loosduinen, meldt de gemeente. Al deze bomen zijn nu gemarkeerd. Omwonenden krijgen na de verleende kapvergunning een brief waarin onder meer vermeldt staat hoe ze kunnen meedenken over de boomsoort die ter plaatse moet word en teruggeplant.

In gesprek

Als er meer dan vijftig gevaarlijke populieren in één straat staan, gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Zij kunnen dan meepraten over de vraag of de bomen gefaseerd moeten worden gerooid en in hoeverre ze gekortwiekt kunnen worden om het gevaar tijdelijk in te dammen.



Wat GroenLinks betreft gaat Den Haag vol voor het temporiseren van de kap. Niet alleen bespaart dat (tijdelijk) bomen, ook voorkom je zo een grote kaalslag in de stad.



Veel populieren in de stad zijn al zestig tot zeventig jaar oud. Ze worden dan slapper en kwetsbaarder. Daardoor breken er gemakkelijker takken af. Dat heeft de afgelopen jaren ook tot ernstige ongelukken geleid.



