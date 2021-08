Na deelscooter en deelfiets nu ook deel-Porsche in Den Haag

Het gaat om een ‘ludieke actie’ volgens deelscooterbedrijf Check, dat de elektrische auto beschikbaar stelt. Op 2 en 3 september kunnen gebruikers van die app de auto gewoon reserveren zoals ze normaal een scooter zouden reserveren. Daarvoor betalen ze het reguliere scootertarief van 25 cent per minuut. Gebruikers hoeven niet bang te zijn om de peperdure auto in de prak te rijden: bij die 25 cent per minuut zit ook al een chauffeur inbegrepen.