Na derde keer uitstel ziet theatergroep Firma MES voorlopig af van nieuwe voorstelling

Theatergroep Firma MES heeft besloten voorlopig af te zien van de voorstelling The Biggest Lawsuit on the Planet. Voor 22 januari stond een derde poging op het programma om het stuk in première te laten gaan nadat voorgaande data al waren verschoven door covid-19-beperkingen. Nu de lockdown voor theaters weer met minimaal drie weken is verlengd komt niet alleen de première maar ook de rest van de tournee in de knel.