Na diefstal, geweld en bedreiging rijdt Ricardo (37) deze keer recht op agent af: acht maanden cel geëist

In de bewuste nacht kwam bij het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat een melding binnen dat tegenover het bureau, in de Laan bij het Esso tankstation, een van een hoveniersbedrijf gestolen bestelbusje was gesignaleerd. Twee politieauto’s reden erop af en probeerden de Laan te blokkeren, een andere agent komt aangerend, zo is te zien op camerabeelden die in de rechtszaal werden getoond.