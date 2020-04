Na diep zwart gat het licht gezien dankzij Normandië en de soepbus

,,Ik wérkte er niet alleen. Die snackbar was m’n léven,’’ zegt Paul Gillisse (67) terwijl we, met een rood-witte stok van anderhalve meter tussen ons in, landgoed Clingendael binnenwandelen. De statige oprijlaan nemen we zonder problemen. De paden daarna blijken echter niet gemaakt voor corona-afstand. Het is een beetje hannesen voordat we, ieder aan een kant, op een bankje zitten. Paul is een geboren en getogen Hagenaar maar woont ondertussen al meer dan veertig jaar in Zoetermeer. ,,Dát is de schuld van m’n vrouw. ‘We trouwen als we een huis hebben’, had ik gezegd. Diezelfde avond had ze wat gevonden. Een mooie ruime flat in Meerzicht,’’ verzucht Paul.