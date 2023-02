Na drie dagen staken rijden er weer veegwagens door de stad

OM eist 8 jaar en tbs voor fataal steekinci­dent jeugdgevan­ge­nis

Tien maanden na het dodelijke steekincident in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is woensdag een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Gerard S. (19) uit Den Haag. Bij het steekincident kwam de 19-jarige Louc uit Enschede om het leven. Een medegedetineerde had een steekwond in zijn arm en borstkas. Ook zou S. in de richting van twee groepsleiders hebben gestoken.