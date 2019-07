Na drie jaar samenwonen trouwt burgemeester Pauline Bouvy-Koene met Voorschoten

Dat is gisteravond besloten door de gemeenteraad van Voorschoten. Volgens de raad is zij een ‘ervaren burgemeester die zich soepel beweegt in het bestuurlijk krachtenveld en kan zij op verschillende borden schaken. Zij is de netwerker die voor Voorschoten een belangrijke rol speelt in de regionale samenwerking.’

Al sinds september 2016 is zij waarnemend burgemeester. ‘Ik ben vereerd met de voordracht voor het burgemeesterschap van Voorschoten! Na drie jaar samenwonen nu toch echt trouwen!’ schrijft Bouvy-Koene op Twitter. Voordat ze aan de slag ging in Voorschoten, was zij tien jaar burgemeester van Bernisse en werkte zij tussen 1998 en 2005 als raadslid en wethouder in Maasland.

Geen verrassing

Dat de keuze op Bouvy-Koene is gevallen, is geen verrassing. De voorzitter van de vertrouwenscommissie Sjoerd van den Dool (VVD) was er in april al duidelijk over: als zij zou solliciteren, mag zij burgemeester worden. ,,De raadsleden hebben haar aan het werk gezien, maar ook gezien hoe ze het doet in het dorp. Ze kent alle dossiers. (...) Als zij schrijft, wordt de kans niet hoog ingeschat dat dan toch iemand anders wordt.”

Op 16 oktober wordt Pauline Bouvy-Koene officieel geïnstalleerd.