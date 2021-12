Na een dag vol chaos staat het Haagse centrum niet stil: ‘Gelijk een take-away gestart’

video Nog even snel die kerstinko­pen doen: Drukte in de Haagse binnenstad om mogelijke lockdown

Moet je vandaag nog snel naar de Bijenkorf in de Haagse binnenstad? Maak je borst maar nat. In diverse centra in Nederland is het drukker dan op normale zaterdag. Vermoedelijk komt de drukte door de persconferentie die voor 19.00 uur op de planning staat, waar naar alle waarschijnlijkheid een harde lockdown wordt afgekondigd.

18 december