Na een metamorfose wordt Loosduinse Hof feestelijk geopend

Man heeft kort lontje en rijdt opzette­lijk fietsster aan: OM eist celstraf van half jaar

Een fietsster kwam dit jaar met een harde klap op de grond terecht toen ze op de Haagweg in Rijswijk opzettelijk werd aangereden door een 31-jarige man uit Gouda. Het is volgens justitie niet de enige keer dat het korte lontje van de verdachte voor problemen zorgde. In juni mishandelde hij in Rotterdam ook een kind op straat. Justitie eiste donderdag een gevangenisstraf van een half jaar, waarvan een maand voorwaardelijk.

15 september