Na een pieptoon klonk een bandje met de tekst: ‘U bent nu dood’

Ik merkte dat van mijn verhaal over de centrale afdeling civiele verdediging en bescherming niet veel was blijven hangen. Alleen dat bureau Veiligheidszaken (VZ) in de wandelgangen ‘Bureau Stiekem’ werd genoemd vond je erg grappig. ,,Opa, belde ik je vanmorgen wakker?” vroeg je. Met een grote glimlach. Want je had Facetime gebruikt en ik weet zelf hoe gekreukeld mijn gezicht is, wanneer ik net wakker ben. Ik praatte er overheen, maar je zusje haakte gretig aan. ,,Je moet je vaker scheren oop. Vooral onder je kin. Anders lijk je net een schaap.”