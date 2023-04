Na een worsteling brengt Patrick zijn eerste Indische roman, het verhaal spreekt tot de verbeelding

ADO moet doen wat het dit seizoen nog niet eerder deed: ‘Anders kunnen we met de onder 21 gaan spelen’

‘Niets is onmogelijk’ was de afgelopen dagen bij ADO Den Haag het motto. Bij de Haagse club hoopt men nog altijd op een wonder, want om de play-offs te bereiken moeten alle resterende zes duels worden gewonnen. Althans, zo wijzen de cijfers uit het verleden uit.