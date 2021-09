Na felle brand en explosie is er niets meer over van drie volkstuinhuisjes: ‘Oma is erg emotioneel’

Column Wat je tussen je benen hebt zitten, mag nooit een reden zijn om jezelf naar de voorgrond te dringen

28 september ‘Dit is geen grapje, mannen. Dit is regelrecht seksisme en is niet van deze tijd. Niet oké en ouderwets. Ga eens met je tijd mee, HTM.’ Aan het woord is Mariëlle Vavier van GroenLinks. Ze twitterde deze tekst afgelopen zomer over de ‘Bikinlijn’, tramlijn 1 naar het strand. Ze ging er gemakshalve van uit dat de woordgrap was bedacht door een man (het was een vrouw) en ontbloot daarmee haar eigen vooroordeel.