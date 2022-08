Na gebroken been op podium krijgt Goldband-zanger ook nog wespensteek in mond: ‘Boaz is net een tank’

Alsof het breken van zijn hielbeen op de mainstage van Rock Werchter nog niet erg genoeg was, werd zanger Boaz Kok enkele uren later ook nog in zijn mond gestoken door een wesp. Dat vertellen de managers van Goldband vandaag in podcast De Machine van 3voor12. Daarmee leek de rampdag compleet voor de zanger, die een dag later met Goldband alweer zou optreden op festival Down The Rabbit Hole.

De datum 2 juli stond rood omcirkeld in de agenda van Goldband. De stukadoors uit Den Haag zouden hun debuut maken op het hoofdpodium van Rock Werchter, het grootste muziekfestival van België. Voor 40.000 man schoot Goldband succesvol uit de startblokken, maar bij het derde nummer ‘De Langste Nacht’ ging het mis voor Boaz.

De 32-jarige zanger stond op het podium en wilde zijn couplet beneden op de grond volbrengen, zegt manager Dominique van Rhee in de podcast De Machine van 3voor12. ,,En toen ging hij te laat in het nummer naar beneden en dacht hij ‘dat laatste stukje spring ik wel’. Maar toen kwam hij erachter dat het podium 2,5 meter hoog was en brak hij zijn hielbot. Ik weet nog dat wij elkaar aankeken en dachten: what the fuck doet hij nou weer?”

Grootste show ooit

Het was een bijzondere wending tijdens de show die gold als de ultieme beloning voor de Haagse band. ,,Voor 40.000 man openen, het was echt insane”, vult de andere manager, Luka Kueter, aan. ,,Het was onze grootste show ooit, ook van deze zomer. En toen stortte Boaz ter aarde en werd hij behandeld door de EHBO, nota bene tijdens het nummer Noodgeval.”

,,Ik kan nauwelijks op mijn benen staan, zong hij toen”, vervolgt Dominique. ,,Het was echt heel crazy hoe hij zich herpakte en de show heeft afgemaakt.” Boaz werd na afloop van de show met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Met sirenes en al ging Dominique met Boaz naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Daar wachtte hem het bericht over een mogelijke operatie, terwijl Goldband een dag later op Down The Rabbit Hole moest verschijnen.

Volledig scherm Karel Gerlach (links), Milo Driessen en Boaz Kok tijdens tijdens de 40ste editie van Parkpop op het Haagse Malieveld. © ANP

Het kwam uiteindelijk goed en Boaz stond de volgende dag gewoon weer op het podium in Ewijk, met een bijzonder hulpmiddel. ,,Ik kreeg letterlijk een half uur na de val en de show een mailtje van een bedrijf met een kniestep”, zegt Dominique. ,,Dat bedrijf zei: ik heb Martin Garrix ook ooit geholpen na een show en ik zag de val van Boaz, zal ik er niet eentje opsturen? Toen zei ik: als jij ervoor kan zorgen dat er vanavond nog eentje in Den Haag terechtkomt, dan kan die morgen mee.”

En ja hoor, met ondersteuning van de kniestep verscheen Boaz op het podium van het volgende festival. ,,Dat ding is echt perfect. Hij rolt als kind over dat podium. Ik noem Boaz altijd een soort tank, hij gaat overal dwars doorheen. Door het afmaken van die show had hij in het ziekenhuis de grootste lol. Hij is nog net zo hard aan het genieten als hij daarvoor deed”, aldus Dominique.

Alsof de dag nog niet erger kon voor de zanger van Goldband, werd Boaz bij terugkomst ook nog in zijn mond gestoken door een wesp, vertelt manager Luka. ,,Toen hij terugkwam, volledig in het gips, zaten we backstage. We waren een beetje aan het opruimen en klaar om te gaan, appte hij opeens: yo, ik ben in mijn mond gestoken door een wesp.”

Bacardi-cola

,,Na het bezoek aan het ziekenhuis zat hij dus eindelijk met zijn gebroken voet weer backstage, met een bacardi-cola in zijn hand wat ook nog een hele klus was om te regelen. En toen werd hij dus door een wesp in zijn mond gestoken. Het voelde heel typisch.”

Nu een maand later zijn de mannen van Goldband nog volop bezig met hun festivalzomer, met zanger Boaz nog altijd in het gips. Na Rock Werchter en Tomorrowland is de Haagse band verder deze zomer nog te zien op onder meer Solar Weekend (Roermond), Pukkelpop (Hasselt), Lowlands (Biddinghuizen) en Appelpop (Tiel).

