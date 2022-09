Na Haagse formatiecrisis lijkt akkoord plotseling tóch dichtbij

Trams gaan (nog) minder vaak rijden: ‘Een op de acht werknemers van HTM zit ziek thuis’

Het personeelstekort bij de HTM is zo groot dat de Haagse vervoerder opnieuw moet snijden in de dienstregeling. Dit najaar zullen de trams op de lijnen 1, 6, 12 en 34 minder vaak gaan rijden dan voorheen. ,,Natuurlijk maken we ons zorgen. We hebben meer openbaar vervoer nodig, niet minder.”

4 september