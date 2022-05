Na HTM-medewerkers, leggen nu ook de chauffeurs van streekbussen in Haagse regio werk neer

Nood

De vakbond en de leden begrijpen dat staken in het openbaar vervoer voor overlast voor het publiek kan zorgen. Er wordt volgens hem wel geprobeerd dat te beperken. Zo is onder meer gezorgd dat de staking niet samenvalt met de eindexamens.



Van der Gaag: ,,Dat de chauffeurs toch staken, laat zien hoe hoog de nood is. Tot nu toe stellen de werkgevers zich ronduit arrogant op ten opzichte van hun eigen chauffeurs. We waren nog in gesprek met de werkgevers over het afwikkelen van een oude afspraak, wat erg moeilijk verliep. Vervolgens kwamen ze onaangekondigd met een eindbod voor een nieuwe cao. De chauffeurs konden slikken of stikken.’’