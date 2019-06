Na jaar droogte weer 'Haagse' landstitel tennis?

De tennissers van LTC Naaldwijk zijn in de play-offs om de landstitel gekoppeld aan het Haagse Leimonias. In de andere halve eindstrijd treft titelverdediger Zandvoort het Haagse Leeuwenbergh.

Dat heeft de loting op het bondsbureau van tennisbond KNLTB in Amersfoort gisteren uitgewezen. De halve finales starten vandaag om 12.00 uur. Elke wedstrijd bestaat net als de finale (zondag) uit vier singles, een mannen- en een vrouwendubbel en twee gemengd dubbels. Bij een eindstand van 4-4 telt het set-gemiddelde.

Leimonias-coach Mark-Paul Burgersdijk heeft voor de wedstrijd van vandaag nog een paar harde noten te kraken. ,,Het meespelen van Tim van Rijthoven is onzeker", onthult hij. ,,Hij is geblesseerd. We hebben hem dinsdag en donderdag al gespaard en proberen hem nu klaar te stomen voor het finaleweekend."

,,Bij de vrouwen hebben we de keus uit Valentina Ivakhenko, Elitsa Kostova en Rosalie van den Hoek", gaat Burgersdijk verder. ,,Of Irina Bara erbij is, hangt af van een toernooi in Polen. Ik zie Leimonias niet als favoriet. Normaal gesproken gaat de finale tussen Naaldwijk en Zandvoort. Maar we zullen vechten voor elk punt."

Bij Naaldwijk maakt topspeelster Richel Hogenkamp vandaag haar rentree. Robin Haase en Matwé Middelkoop zijn niet van de partij. Team-manager Pieter Eenhoorn: ,,We hebben in de breedte een sterk team en gaan met een goed gevoel deze play-offs in. Ik ben wel benieuwd met wie Mark-Paul komt. De halve finale wordt een kraker met meer spanning dan afgelopen donderdag. En er gaat in ieder geval één regioclub naar de finale."

Verrassing

Outsider Leeuwenbergh is voor het tweede jaar op een rij de verrassende vierde deelnemer in de play-offs om de landstitel. ,,Het wordt zo langzamerhand structureel dat wij daar elke keer bij zijn", zegt coach Gerard van Hellemondt. ,,Vooral dankzij de dubbels en mixen. Dat hebben we heel goed voor elkaar."

In 2017 pakte Leimonias als laatste regioclub de landstitel. De vraag is of Zandvoort, net als vorig jaar, een 'Haags' succes in de weg gaat staan.