Na jaren is er weer een slechtvalk-ei uitgekomen op watertoren in Scheveningen: ‘Dit is uniek’

Na een aantal jaar afwezig te zijn geweest is de slechtvalk weer terug in Scheveningen. Dit weekend is het eerste ei uitgekomen in de kast op de watertoren in de badplaats. ,,Dit is uniek in ons gebied.’’

Het duinwaterbedrijf Dunea heeft de kast in de afgelopen tijd aangepast, zodat de slechtvalken zich beter thuis zouden voelen. ,,Slechtvalken broeden graag op grind’’, verklaart een woordvoerder. ,,Ze broeden normaal op kliffen, dat proberen we na te bootsen. Daarom liggen er nu behoorlijk grote stenen in het kastje.’’

De afgelopen jaren was het niet gemakkelijk voor de slechtvalken om in het kastje te komen. ,,Vorig jaar waren ze in strijd met de torenvalken, maar dit jaar was het snel beslist’’, aldus de woordvoerder van Dunea. ,,Ze zaten er vrij vlot in en alles liep goed. Overmorgen verwachten we, als alles goed blijft gaan, dat het tweede ei uitkomt. We denken dat we straks in totaal vier slechtvalken rijker zijn in ons gebied.’’

Dunea is blij om de slechtvalk weer te zien in Scheveningen. ,,Voor ons gebied is het echt uniek, dit geeft wel aan dat ze zijn teruggekeerd. We volgen de slechtvalken en kerkuilen hier. Voor de kerkuilen was het een lastig jaar waarbij de eieren niet zijn uitgebroed. Gelukkig gaat het bij de slechtvalken wel goed.’’ Geïnteresseerden kunnen de slechtvalken in Scheveningen tijdens het broedseizoen live volgen via www.dunea.nl/slechtvalk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.