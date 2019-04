Na jaren van gekte weer rust op Haagse woningmarkt

Na jaren van gekte wordt het langzaamaan rustiger op de woningmarkt in Den Haag. De extreme prijsstijging is voorbij en woningen staan weer wat langer te koop. Wel houdt de krapte aan. ,,Er zijn tekenen van ontspanning”, zegt voorzitter Jan Kokje van NVM Haaglanden.

De regionale verschillen worden minder, stelde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) gisteren in het rapport met kwartaalcijfers. Trends die we eind 2018 al zagen, zetten zich door: de prijsstijging én de daling van het aantal transacties vlakken af.

,,Woningen in Den Haag staan weer iets langer te koop”, vertelt Jan Kokje, voorzitter van NVM Haaglanden. ,,Een teken dat potentiële kopers langer de tijd nemen en niet meer direct een onverantwoorde beslissing nemen door een hoog bod te doen.”

In Den Haag stegen de prijzen dit kwartaal desalniettemin met 5,1 procent ten opzichte van vorig jaar. Door krapte in het aanbod daalde het aantal verkopen met 7,6 procent: er werden 941 minder woningen verkocht dan een jaar geleden. Een Haagse woning staat gemiddeld 35 dagen te koop, vorig jaar waren dat nog 30 dagen. Voor een huis in ‘t Haagse moeten kopers gemiddeld 310.200 euro neerleggen.

Als enige van de vier grote gemeenten in Haaglanden, stéég het aantal verkopen in het Westland. En vrij fors: met 8,3 procent. ,,Net na de crisis liep Westland wat achter op omliggende gemeenten, maar nu is de woningmarkt er erg in trek”, verduidelijkt Kokje. ,,Er is nieuwbouw bij gekomen, met name voor doorstromers. De bedragen van nieuwbouwhuizen zijn voor starters over het algemeen te hoog.”

Prijzen

Prijzen in het Westland stegen in een jaar tijd met 12,4 procent. Voor een woning betaal je er nu gemiddeld 318.200 euro. Lager liggen de prijzen in Zoetermeer, waar een woning gemiddeld 256.100 euro kost: 5,4 procent meer dan een jaar geleden. ,,Ook in Zoetermeer is nog altijd sprake van krapte”, weet Kokje. ,,Het aantal verkopen daalde in een jaar tijd met 7,3 procent .”

De grootste procentuele daling van het aantal verkopen is te zien in Delft. Ten opzichte van vorig jaar werden in deze stad 15,7 procent minder woningen verkocht. Voor een optrekje in de stad moet op dit moment gemiddeld 291.600 euro worden betaald. Dat is 11,5 procent meer dan een jaar geleden.