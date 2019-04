Na Koningsdag plastic uit de grachten halen

Is het de eerste keer dat deze actie wordt georganiseerd?

,,In Den Haag en Delft wel. Het Wereldnatuurfonds heeft het eerst in regio Amsterdam en Utrecht gedaan. Wij doen het nu hier als onderdeel van de voorbereiding van Operatie Jonas, die op 8 juni plaatsvindt op het strand van Katwijk.‘’



Operatie Jonas?

,,Ja, daarmee proberen we voor zoveel mogelijk bewustwording te zorgen over 'plastic problemen'. Om het zo te zeggen: er gaat 8 juni iets gebeuren met een grote walvis van plastic op het strand van Katwijk.‘’



Is deze schoonmaakactie eenmalig?

,,Waarschijnlijk gaan we het wel herhalen.‘’



Is het eigenlijk niet een taak van de gemeente?

,,Ja, maar om een voorbeeld te geven: Na het Leids Ontzet in Leiden worden de grachten ook door vrijwilligers schoongemaakt. De gemeente zet dan wel veel extra personeel in, maar in de grachten zie je nog steeds van alles drijven.‘’



Hoe gaan jullie te werk?

,,Van botenverhuurders hebben wij boten ter beschikking gekregen. Deelnemers gaan met schepnetjes en grijpertjes zoveel mogelijk uit de grachten halen wat in hun bereik ligt.‘’



Zoeken jullie nog meer vrijwilligers?

,,Ja, zowel bij de ochtend als de middagsessie is er nog plek zat voor mensen.‘’



Meer info via: wwfhaaglanden.nl