Na kritiek op ‘decadent’ kerstdiner voor honden kookt traiteur voor arme huisdieren

Echt geschrokken is Hegi niet van de kritische woorden na een eerder artikel in deze krant. ,,Het is niet de eerste keer dat we dit horen. Ik kan er wel om lachen”, vertelt hij. In een ingezonden brief schrijft Hagenaar Theo Ballering: ‘Ik mag toch hopen dat het hier een grap betreft, want zolang de soepbus nog rijdt, de voedselbanken floreren en mensen aan de onderkant van de samenleving nauwelijks rond kunnen komen getuigen deze hondenmenu’s van een stuitende decadentie.’