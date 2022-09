Na massaal verzet tegen komst vakantiepark in Vlietland: ‘Zet plan voor een jaar in de ijskast’

Column Zij gillend rijk, wij gillend genaaid

‘Dus we hebben zes miljoen euro betaald voor een rapport van 600 pagina’s? Dat is…’ Leen Half Een pakt er zijn telefoon bij. ‘Dat is 10.000 euro per pagina. Volgens mij worden we nóg een keer genaaid. Nu door Deloitte.’ ‘Bij Sywert kregen we tenminste nog mondkapjes’, verzucht Gerard de Gleuvenglijder.

19 september