Na negen helse jaren pas licht aan einde van tunnel: ‘Ik dacht: hoe ga ik de dag nu weer overleven?’

De 36-jarige Pearl Martins is moeder van drie kinderen. Twee jongens, een van veertien en een van drie, en een meisje van tien. Tot een jaar geleden leefden ze in een onwerkelijke nachtmerrie waar maar geen einde aan leek te komen. De ellende begon in 2010, met een brief van de Belastingdienst. ,,Ik was net bevallen van mijn dochter. In de brief stond dat ik over het afgelopen jaar 12.000 euro moest terugbetalen.” Vanaf dat moment werd Martins het slachtoffer van onterechte beschuldigingen van de Belastingdienst.