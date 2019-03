Na ontmoeting met Tsjaikovski durfde Anne weer naar de tandarts

In het filmpje neemt ze de kijkers mee naar boksschool Haagse Directe, waar ze Jan-Willem van der Heiden ontmoet. Hij is al jarenlang in training maar heeft nog nooit een wedstrijd durven te boksen. Dan komt Sven Arne Tepl, directeur van het Residentie Orkest met een celliste en violiste van het orkest de boksschool binnen om een workshop te geven rond de componist Tsjaikovski. Hij laat de bokser met zijn hand de cello voelen wanneer deze wordt bespeeld om de kracht van de klanken te ervaren.



Jan-Willem van der Heiden is een van de drie Haagse helden die centraal staan bij het concert dat het Residentie Orkest vanavond speelt in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Voorafgaand aan de concertavond onder leiding van dirigent Nicholas Collon laten hij en twee anderen via een filmpje zien hoe de kracht van Tsjaikovski's heldenepos - zijn vijfde symfonie - hem inspireerde zijn angsten te overwinnen en dromen te laten uitkomen.