Na overslaan vreugdevuur Scheveningen: ‘dit zal wel de laatste keer zijn geweest’

Het vreugdevuur in Scheveningen is vannacht volledig uit de hand gelopen. Daken, tuinen en mensen vatten vlam door de vonken die van de 48 meter hoge vuurstapel op het strand zijn afgekomen. De vonken werden door een opstekende wind uit zee het dorp in geblazen.

Een woning in de Keizerstraat in het dorp is in brand gevlogen. Ook bij de duinen bij de Strandweg nabij de keerlus van lijn 11 is brand ontstaan. Zeker vier woningen zijn ontruimd. Getuigen melden dat bij meerdere mensen hun haren en jassen vlam vatten door de vonken. Ook kwamen de gloeiende stukken hout terecht op kinderwagens. Op foto's en video's is te zien hoe een vonkenregen in de straten neer dwarrelt.

Boulevard ontruimd

De ME heeft de boulevard in Scheveningen ontruimd. De brand veroorzaakt te veel hitte waardoor het voor de toeschouwers op de boulevard onveilig werd. Omdat niet iedereen hulpverleners de ruimte gaf, moest de ME worden ingezet.

De brandweer is met meerdere hoogwerkers aanwezig in Scheveningen om woningen en de kerk nat te houden. De brandweercommandant maakt zich grote zorgen over de stukken brandend hout van 3 tot 4 centimeter groot die naar beneden komen. Op meerdere plekken in het dorp staan mensen op hun eigen daken om in de gaten te houden dat dat dak niet in de brand vliegt.

,,Dit zal wel het laatste vreugdevuur zijn geweest, het is veel te gevaarlijk geworden", stelt een Scheveninger die de brand uit de hand zag lopen. ,,Dertig jaar geleden deden ze het met kerstbomen, dat was nog leuk. Nu is het een enorme stapel hout, die ook nog eens vlakbij huizen staat.“ De vlammen van het vreugdevuur leverden in eerste instantie geen problemen op, maar dat veranderde toen er een zeewind opstak. ,,Eerst vloog er een soort ijstentje op de boulevard in de fik. Stukken van het dak daarvan vlogen door de lucht. Daarop ontstond er paniek.”

Bezoekster Anneke: ,,Ik zag eerst houtskool zo het dorp in waaien, maar de stukken hout werden steeds groter. Ik dacht: dit gaat fout. Dat dachten meer mensen, want er gingen er steeds meer weg.”

Iets na drie uur 's nachts werd de vonkenregen minder, meldde de brandweer via twitter. Het vreugdevuur wordt dan gedoofd.

De Haagse wethouder Revis (Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen ) heeft inmiddels gereageerd. Hij noemt de branden’verschrikkelijk'. Er is nog geen reactie van burgemeester Krikke. PVV-raadslid Sebastiaan Kruis stelt dat het ‘doffe ellende is voor alle betrokkenen op Scheveningen'. ,,Maar laten we niet meteen roepen dat de traditie volgend jaar niet meer kan.”

Tweede brand

Bij de Zeesluisweg in Scheveningen ontstond een tweede brand. Aan de Tweede Zeesluisweg werd nog een binnenbrand gemeld. De brandweer is met veel bluswagens ter plaatse. Zij proberen woningen en andere gebouwen nat te houden, zodat de schade beperkt blijft.

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur van Den Haag kan maken.

