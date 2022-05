Na pogingen om man voor celstraf op te halen geven agenten het op, totdat er geluid uit de kast klinkt

Dure Tijd Voor minder elektroni­ca of gereed­schap kopen: ‘Niet iedereen heeft behoefte aan telefoon van 1000 euro’

Geen geld voor een gloednieuwe telefoon? Of voor gereedschap, een zonnebril of een koptelefoon? Bij Used Products aan de Rijswijkseweg in Den Haag verkopen ze allerlei tweedehands waar. Soms maar één keer gebruikt. ,,Je kunt het je zo gek niet bedenken.”

15:03