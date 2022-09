Na rat nu muizen in The Mall en indrukwekkende rouwstoet voor 12-jarige Tara

Top 10Nadat er onlangs een rat in een restaurant in The Mall of The Netherlands rondliep, werden er afgelopen week muizen ontdekt in een supermarkt in het winkelcentrum. Verder werd afgelopen week afscheid genomen van de 12-jarige Tara die bij een zeilongeluk op de Waddenzee om het leven kwam. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Eerst rat in restaurant, nu muizen in supermarkt: Jumbo in The Mall of the Netherlands gesloten

Opnieuw zorgt ongedierte voor problemen in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Supermarkt Jumbo moest vrijdag de deuren sluiten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), in verband met muizen.

Haagse familie Baumgard die met 14 kinderen in één huis woont terug op tv

De familie Baumgard, bekend van het programma Een huis vol, laat weer van zich horen. Het 16-koppige Haags-Surinaamse gezin is vanaf 19 oktober te zien in een nieuwe realityserie op televisiezender TLC. Zaterdag zijn de Baumgards al te zien in een eigen productie in theater Dakota.

In deze luxe woontoren met fantastisch uitzicht op een toplocatie, betaal je slechts 600 euro

Wonen in een gloednieuwe wolkenkrabber, ontworpen door een toparchitect, met fantastisch uitzicht én op een goede locatie in het centrum hoeft niet peperduur te zijn. Huurders betalen in Grotius, twee Haagse wolkenkrabbers die vanaf verre afstand opvallen door hun ‘kronen’ van gestapelde terrassen, bedragen vanaf 600 euro per maand.

Danny (49) kreeg hartstilstand op fiets, vrienden John en Daan redden zijn leven

Op een heuveltje in het wielercircuit gaat een fietser onderuit. Hij blijkt een hartstilstand te hebben. ,,Toen ik hem op zijn rug draaide zag ik dat het onze vriend Danny was.”

Daan vreest recessie en vlucht met zijn bedrijf naar VS

Ondernemers in ons land maken zich grote zorgen over de economie. De vrees is dat een recessie, met deze energieprijzen en hoge inflatie, onvermijdelijk is. Reden voor sommigen om ook ver buiten onze grenzen te kijken. Zo vertrekt het Haags bedrijf Webgrade nog eind dit jaar naar de Verenigde Staten, waar ze ‘minder last hebben van de oorlog in de Oekraïne’. ,,En de markt is daar veel groter.’’

Massale vechtpartij op A12

Op de A12 ter hoogte van de afrit Nootdorp heeft zondagavond een grote vechtpartij plaatsgevonden. Geen aanhoudingen, wel bestuurders die rode kruizen negeren.

Met een rouwstoet nemen familie en vrienden afscheid van Tara (12)

Familie en vrienden hebben woensdag afscheid genomen van de 12-jarige Tara die vorige week om het leven kwam toen zij op een zeilboot werd geraakt door een afgebroken giek.

Wilde taferelen bij opheffingsuitverkoop schoenenzaak: ‘Dit gaan we in toekomst vaker zien’

Opnieuw ging het afgelopen zondag mis bij de opheffingsuitverkoop van een schoenenwinkel in Rijswijk. De politie moest eraan te pas komen om duwende en trekkende koopjesjagers uit elkaar te halen. Volgens retaildeskundige Tom Kikkert kunnen we dit soort taferelen in de toekomst vaker verwachten.

Willem Holleeder en Cor van Hout kwamen bij Jan voor melk en eieren

In de rubriek ‘Van Wieg tot Graf’ vertellen wij het verhaal achter een familiebericht. Vandaag: Jan van Dijk (7 december 1933- 5 augustus 2022). Niet alleen politici als Frits Bolkestein kwamen bij hem voor hun melk en eieren. Ook Willem Holleeder, Frans Meijer, Cor van Hout en andere bekende boeven deden boodschappen bij Jan van Dijk.

Als mantelzorger trokken ze bij hun vader in, maar nu hij dood is, moeten ze het sociale huurhuis uit

Toen haar moeder overleed en het steeds slechter met haar vader ging, besloot Sandra samen met haar man Dave hun sociale huurhuis op te zeggen en bij haar vader in te trekken om voor hem te zorgen. Nu hij is overleden, mogen ze niet in zijn sociale huurhuis blijven en dreigen ze in januari op straat te staan.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: