Na ruim 40 jaar werken in de drukkerij neemt Mattie afscheid

Hoe herinnert u zich nog uw in diensttreding in 1977?

,,Dat was bij de toenmalige drukkerij Van der Drift, uitgever van onder meer de Delftse Post. Nadat ik met mijn echtgenote een tijdje in een kibboets had gezeten, vroeg Van der Drift mijn vrouw terug als corrector. Zij had toen al een baan elders en vroeg het bedrijf of ik in haar plaats mocht komen. Dat was zo geregeld.''

U bent altijd als corrector in dienst gebleven?

,,Nee, dat onderdeel van het vak is overgenomen door de eindredacteur of de journalist zelf. Soms mis ik wel de hand van de corrector als ik kranten lees.''

Er staan vaker fouten in de krant dan vroeger?

,,Fouten zijn van alle tijden en kranten maken is mensenwerk. Ook bij mij is er wel wat doorheen geglipt, maar hopelijk niet veel. De hele maatschappij is een stuk sneller geworden in de afgelopen 40 jaar. Fouten zijn dan helaas onvermijdelijk.''

Hoe vaak heeft u 'stop de persen' geroepen in de drukkerij?

,,In de praktijk komt dat niet voor. Wel dat we wisselen met edities wanneer het nieuws daarom vraagt. Zoals bij aanslagen in Parijs. Bij elke editie zag ik het dodental oplopen. Zulke nachten vergeet ik niet.''

Leest u de krant ook al op uw tablet of computer?

,,Nee, ik zal altijd de man van de papieren editie blijven. Die kan ik pakken en wegleggen aan tafel, daar kan ik uit scheuren en daarin kan ik omcirkelen. Papier voelt prettiger. Het is bewezen dat informatie op die manier beter binnendringt.''

Wat gaat u na morgen doen?

,,Er liggen thuis nog genoeg klusjes. Verder ben ik actief in de kerk. Ik zal het werk missen, maar vervelen is er niet bij.''