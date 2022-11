Na ruzie bij tramhalte wordt jongen (16) tegen hoofd geschopt terwijl hij op de grond ligt

met video Twee tieners in buik en bovenarm geraakt bij steekpar­tij in Den Haag, verdachte (16) opgepakt

Een 16-jarige jongen is zondagnacht opgepakt door de politie voor het neersteken van twee andere tieners bij de tramhalte aan de Alberdingk Thijmstraat in Den Haag. Een jongen van 19 raakte gewond in zijn bovenarm en een jongen van 16 raakte zwaargewond toen hij in zijn buik werd geraakt.

15:33