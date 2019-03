Na s‘-Gravenzande ook Scheveningen bedekt met zwarte plastic korrels

De gemeente is druk bezig de korrels op te ruimen, maar het gaat moeizaam. ,,De korrels zijn zo klein dat de beachcleaners ze niet oppikken. De korrels moeten dus op een andere manier weggehaald worden”, zegt Frank Verhoef, woordvoerder van wethouder Richard de Mos. Het is eigenlijk de taak van Rijkswaterstaat om dit soort vervuiling op te ruimen, maar in overleg met de getroffen gemeenten is besloten de taak door de getroffen gemeenten zelf te laten oplossen. ,,Omdat het niet om olie gaat wordt het zwerfafval geoormerkt en treedt de samenwerkingsregeling Kustverontreiniging (gemeenteoverstijgend) niet in werking. We ruimen ze daarom zelf op als gemeente. We houden de vinger aan de pols de komende dagen.”

Minder dan 5 kuub

In Den Haag worden de handen dus flink uit de mouwen gestoken. ,,Afgelopen ochtend is er een ronde gereden op het Zuiderstrand; op twee locaties zijn een beperkte hoeveelheid korrels aangetroffen en die zijn handmatig verwijderd”, zegt Verhoef. ,,Daarnaast is ook contact geweest met Rijkswaterstaat vandaag. Die heeft ook geconcludeerd dat het in totaal op de verschillende locaties langs de kust (Hoek van Holland, ‘s-Gravenzande en Den Haag) in totaal om minder dan vijf kuub gaat.”



Volgens de woordvoerder is het in deze mate niet schadelijk voor dieren. ,,In de basis is het niet gevaarlijk omdat er op dit moment zo weinig ligt dat het risico voor dieren beperkt is. Honden vinden het niet interessant en vogels kunnen het oppikken om een nest te bouwen vanwege het broedseizoen.”