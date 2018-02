Na sessie met alpaca's nu mindful worden tussen de katten

Topstukken uit Mauritshuis naar Nationaal Militair Museum in Soesterberg

13:17 24 geschilderde portretten uit de 17de eeuw verhuizen maandag van het Mauritshuis in Den Haag naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Aanleiding is de herdenking van het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog 450 jaar geleden.