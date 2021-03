Na steun voor imker uit Scheveningen nu ook doneeractie voor vernielde bijenkasten in Spoorwijk

Waar eerder al buurtbewoners in Scheveningen op de bres sprongen voor hun gedupeerde bijenhouder, is er nu ook een doneeractie opgezet voor de imker in Spoorwijk die eveneens vorig weekeinde te maken kreeg met vandalisme.