Na twee jaar van coronamaatregelen nu weer volledige dodenherdenking in Den Haag

De stichting is in 1946 opgericht door oud-verzetsstrijders en stelt zich ten doel de in de jaren 1940 – 1945 in het verzet, in dienst van de Nederlandse strijdkrachten of de Nederlandse koopvaardij omgekomenen of slachtoffers vanwege ras, geloof en overtuiging of gedwongen tewerkstelling buiten Nederland op waardige wijze te herdenken.

De herdenkingen die Stichting Nationale Herdenking ’s Gravenhage op 4 mei organiseert zijn vrij toegankelijk en vinden plaats bij het Trekvlietplein 3 aan de Binckhorst (10.00 uur), het Dwangarbeidersmonument, Binnenplaats Provinciehuis aan de Koningskade (12.30 uur), Englandspiel, monument aan de Hogeweg (15.00 uur) en het Haags Herdenkingsmonument (19.30 uur).

Stille tochten

Ook zijn er vier stille tochten. De bekendste is waarschijnlijk de tocht die begint bij het monument aan het Carnegieplein/Waalsdorpervlakte in het verlengde van de Oude Waalsdorperweg bij TNO. Aanvang is 19.20 uur.

Ook loopt er een route vanaf Monumenten Stijkelgroep en Geallieerden, begraafplaats Westduin aan de Ockenburgstraat. De start hiervan is om 19.40 uur aan het einde van de Laan van Meerdervoort. Dan kan er ook nog worden gelopen vanaf het Monument Loosduinen, aan de Lippe Biesterfeldweg. Vertrek is om 19.40 uur vanaf het Loosduinse Hoofdplein in Loosduinen. Vanaf het Monument Parallelweg, tegenover station Hollands Spoor/hoek Jan Blankenstraat tot slot, begint de stille tocht om 19.50 uur.

Meer informatie over de herdenkingen is stille tochten is te vinden op deze website.

