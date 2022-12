Na val van ‘geschudde’ ladder raakte Michel blind aan één oog: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers’

Oerkreten van trots en geluk klinken door de straten van de Schilders­wijk na nieuwe stunt Marokko

Door het dolle zijn ze. Ver in blessuretijd heeft de Portugese sterspeler Ronaldo een enorme kans gemist en nu fluit de scheidsrechter af. In het verre Qatar stunt het Marokkaanse elftal opnieuw op het WK Voetbal en verslaat favoriet Portugal, in buurthuis SamSam in de Schilderswijk gaat het dak eraf.

11 december