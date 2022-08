Na veertig jaar komt een einde aan populaire slootexcursies voor schoolklassen

De website degroenebasis.nl blijft nog wel even in de lucht, maar aanmelden om natuurgids te worden heeft geen zin meer. ,,In het jaar voor corona stonden er 130 aanvragen voor schoolexcursies”, zegt Corry van Leeuwen. ,,Van de 22 vrijwilligers die we toen hadden zijn er nog maar vijf overgebleven. De basis is te smal geworden om natuurlessen te geven aan kinderen van alle basisscholen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.”