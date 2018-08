Na vier maanden heeft Voorburg CS weer een lift

'Links uitstappen', klinkt het uit de speaker, wanneer de lift op Voorbrug CS de begane vloer raakt. Het moge duidelijk zijn: de lift voldoet aan alle eisen van deze tijd. Hij is groter, comfortabeler en beter bestand tegen vandalisme dan zijn voorganger.



,,En hij ruikt nog zo lekker fris'', stelt reiziger Helen Martens. ,,Meestal moet je op een stationslift toch even twee minuten je adem inhouden, hier is dat niet nodig. Laten we hopen dat dat nog lang zo zal blijven.''



Het vernieuwen van de oude lift, die aan het einde van zijn levensduur was gekomen, heeft vier maanden geduurd. Het station was tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor reizigers die van een lift afhankelijk zijn.



,,Zij konden omreizen en werden indien nodig door ProRail met een taxi naar het dichtstbijzijnde, toegankelijke station gebracht'', stelt een woordvoerder van ProRail.



Dit gebeurde in de praktijk nauwelijks. ,,In totaal zijn er drie ritten uitgevoerd, waarvan één testrit van een ProRailer om te kijken of het goed zou functioneren. We vermoeden dat mensen toch zelf de reis naar het dichtbijgelegen Den Haag Centraal hebben ondernomen.''



In de tussentijd is er door aannemer K.Dekker BV hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe lift. ,,Deze zijn geheel volgens planning gisteren weer in gebruik genomen.''