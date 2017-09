Na volgend jaar te weinig geld voor de Haagse zorg

Pijnlijk is de opsomming in de brief van het stadsbestuur: de bezuinigingen van het rijk op de Haagse zorg slaan in 2017 en in 2018 extra hard neer. Bovendien komt er volgend jaar een einde aan de extra miljoenen die Den Haag sinds 2014 in de Haagse zorg heeft gestoken. En dan is het ook nog de verwachting dat meer Hagenaars in de nabije toekomst hulp of zorg aanvragen.