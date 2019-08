Na windmolen zorgt nu flat voor ophef en onrust in Leidschendam-Voorburg

Zit een hele woonwijk in Leidschendam-Voorburg al opgescheept met de overlast van een gigantische windmolen die Den Haag voor hun neus heeft neergezet, nu protesteren bewoners van de randgemeente over een hoge flat die net over de grens met Den Haag op de Binckhorst gebouwd gaat worden.

‘Recht voor onze voordeuren komt een woontoren van 17 verdiepingen’, laat een verontruste buurtbewoner van het Voorburgse groene wijkje precies aan de overkant van de Maanweg op de Binckhorst weten. Dit doet hij in een oproep aan de politiek in Den Haag om beter naar bewoners te luisteren. Ook als die bewoners toevallig net over de stadsgrens wonen.

Het is niet het enige punt in Voorburg dat te maken heeft met de bouwplannen van Den Haag op de grens tussen beide steden. Ook het voormalige ministerie van Sociale Zaken op de grens van het Bezuidenhout en Voorburg, dat woonplek moet worden, is zo’n pijnpunt van niet de lusten, wel de lasten.

Proefgebied

De Voorburgers die tegen de woontoren aan gaan kijken, hebben zich goed voorbereid. Volgens de woordvoerder van de groep is de Binckhorst een proefgebied voor de nieuwe Omgevingswet, die inhoudt dat ontwikkelaars verplicht worden om de buurt vooraf te betrekken bij bouwplannen. Maar de communicatie over de woontoren is een slecht voorteken van hoe het straks overal zal gaan, vinden de Voorburgers. Ze claimen pas geïnformeerd te zijn over de plannen nadat ze zelf aan de bel trokken bij de projectontwikkelaar. De VVD in Leidschendam-Voorburg heeft vragen gesteld over de kwestie.