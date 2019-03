Na Winterfest volgt zomertijd

Hoe komt dat er twee jaar geen Winterfest is geweest?

,,Popradar komt voort uit het Haags Pop Centrum. Niet alleen de naam is veranderd, we hebben ook de nodige organisatorische aanpassingen gehad. Daardoor lukte het even niet het festival op te zetten.‘’



Maar hij mocht dit jaar niet ontbreken op de kalender?

,,Nee, ook al hebben we veel kritiek gekregen op de naam Popradar, als organisatie blijven we ons sterk maken voor de Haagse popcultuur.‘’



Is het niet een beetje laat voor een Winterfest?

,,Hij valt later dan anders. Dit was voor ons ook de uiterste datum. Het festival stopt om 02.00 uur 's nachts. Dan gaat ook de klok een uur vooruit. We vieren dus ook het einde van de wintertijd.‘’



Welke jonge bands moeten we in de gaten houden?

,,The Bad Tones. Dat zijn jongens van het conservatorium met een Letse achtergrond.‘’



