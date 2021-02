Na zes jaar stampei gaat prestigieus megaproject in Transvaal de prullenbak in: ‘Doodzonde is dit’

Bouw van nieuw megavrije­tijds­cen­trum verder weg dan ooit: gemeente verliest zaak tegen bouwmarkt

4 december De bouw van een prestigieuze vrijetijdscentrum in Transvaal (MVC), op het terrein waar nu Karwei is gevestigd, lijkt verder weg dan ooit. Een poging van de gemeente om de huurovereenkomst met de bouwmarkt via de rechter te beëindigen, is deze week mislukt.