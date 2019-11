Na zes jaar stopt samenwerking Dick Hooning en Quick Steps: 'Ik heb geen rancune'

De Mos hoopt dat coalitieon­der­han­de­ling faalt: Die partijen hebben keihard verloren bij de verkiezin­gen

8:07 Groep de Mos heeft tot twee keer toe aangeboden om wethouders De Mos en Guernaoui te vervangen door andere ambtsdragers, nadat het duo door de Rijksrecherche van hun bed werd gelicht op verdenking van corruptie. ,,Maar in plaats van dat er daarover een gesprek kwam, stond tien minuten later op internet dat het college was gevallen.”