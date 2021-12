Na zeven jaar gesteggel komt er toch een Decathlon-filiaal in Forepark: bestemmingsplan goedgekeurd

Verkeerssi­tu­a­tie rondom Mall in de afgelopen maanden verbeterd, maar meer ingrepen zijn nodig

De doorstroming van het verkeer rondom The Mall of the Netherlands is in de afgelopen maanden verbeterd. Dat stelt wethouder in Leidschendam-Voorburg Astrid van Eekelen. Om deze verbeteringen door te zetten, zijn er nog wel extra ‘fysieke ingrepen’ op straat nodig.

23 december