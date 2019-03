Na zijn dood was Mitch ineens bekend

Mitch blijft nog een dag in leven

28-06-2015 Op 28 juni moet de familie besluiten de machine stil te zetten die hun geliefde broer, (stief)vader en zoon in leven houdt. De avond ervoor is Mitch Henriquez gearresteerd in het Zuiderpark. Hij maakt foute grappen naar agenten en weigert te vertrekken als ze hem dat vragen. Agenten zitten bovenop hem, nemen hem in een nekklem en smeren pepperspray in zijn ogen. Mitch lijkt zich te verzetten.

Terwijl het OM na het overlijden van Mitch in een persbericht schrijft dat hij pas in de arrestantenbus onwel werd, duiken beelden op hoe de Arubaan de bus in wordt gehesen. Hij is in het beste geval bewusteloos; zijn familie denkt dat hij al dood was. Volgens de aanklager is het bericht geschreven op basis van ‘beschikbare summiere informatie’. Later zal de familie proberen de agenten te laten vervolgen voor meineed. Dat is niet gelukt.