Naaien om de Tweede Wereldoorlog te herdenken: de Bevrijdingsrok maakt een comeback

Video Weer voertuig in brand in Leidschen­dam, ook in Den Haag gaat voertuig in vlammen op

10:14 Afgelopen nacht is er in Leidschendam voor de zoveelste keer een voertuig in vlammen opgegaan. Het ging dit keer om een brommobiel die op de Burgemeester Keijzerlaan geparkeerd stond. Een auto en een motor, die vlakbij geparkeerd stonden, liepen ook schade op. In totaal zijn er in korte tijd zeven voertuigen door brand verwoest in Leidschendam.