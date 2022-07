Naakt poseren voor fototentoonstelling als overwinning op jezelf: ‘Een stap naar een nieuwe ik’

Leon Schröder is er druk mee deze dagen. Afgelopen week legde hij zijn laatste deelnemer vast voor zijn project Naked The Hague. Nu is het tijd voor de volgende stap: een fotoboek en tentoonstelling. Al die dagen die hij daarvoor sleet in zijn fotostudio maakte indruk. Niet iedereen gaat natuurlijk zomaar uit de kleren. De fotograaf was dan ook meer dan eens getuige van kwetsbare momenten.