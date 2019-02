Naakte blokfluitspeler moet anderhalf jaar de cel in, slachtoffers opgelucht

Het vonnis is zwaarder dan de acht maanden celstraf die de officier van justitie eerder eiste. De rechtbank in Den Haag vond dat ,,de ernst van de zaak onvoldoende tot uitdrukking kwam in de eis’’. ,,Afgezien van diefstal lijkt dit sterk op een woningoverval met meer dan licht geweld.’’ De rechtbank wrijft het L. ook aan dat hij met het gasfornuis had gesleept, waardoor de gasaansluiting was afgebroken en een explosie in de portiekwoning had kunnen ontstaan.



De 40-jarige moeder en haar dochter die in het appartement woonden, raakten lichtgewond. De moeder werd wakker doordat de doorgedraaide man, naar eigen zeggen onder invloed van amfetamine, de voordeur intrapte. Volgens haar schopte en sloeg de verdachte haar vervolgens in haar slaapkamer. Er ontstond een worsteling om een honkbalknuppel. De verdachte sleepte de vrouw aan haar haren door de woning. Daarna gooide hij haar van de trap.